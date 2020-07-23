Tarihi an: Çin'in Mars'a yolculuğu başladı
ÇİN’in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere başarıyla fırlattığı keşif aracının 7 aylık yolculuğu başladı.
Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. Son dakika haberine göre, 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.
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Çin, keşif aracını taşıyan roketi Hainan Adası’nda bulunan Wenchang Uzay İstasyonu'ndan başarıyla fırlattı.
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Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlatılan keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunu bitirdikten sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.
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Uzay aracına Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan şiirlerinden Tianwen'in adı verildi.
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