Tarihi an: Çin'in Mars'a yolculuğu başladı

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. Son dakika haberine göre, 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.