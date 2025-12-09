Tarih verildi! Vatandaşlık maaşı verilecek İşte şartları...

SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALIYORDU

Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, çalışmanın uzun süredir kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

SOSYAL DESTEKLER ENTEGRE EDİLECEK

Modelle birlikte mevcut sosyal desteklerin entegre edileceğini belirten Yılmaz, uygulamanın metropol şehirlerin dinamiklerine ve emekliler gibi farklı kesimlerin ihtiyaçlarına göre güncellendiğini söyledi.