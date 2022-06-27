Tarih belli oldu! Asgari Ücret komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat süren kabinede asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılmıştı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti.
Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanacak
Gelen son dakşka bilgisine göre; asgari ücret komisyonu çarşamba saat 14.00'te toplanacak.