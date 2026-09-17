Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de artık değişiyor

Bakanlıkça Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında, 1 Ekim'de zorunlu olarak devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması hedefleniyor. Bu doğrultuda, taşınmaz ticaretinin daha güvenli hale getirilmesi için kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Taşınmaz satışlarında, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesi için oluşturulan sistemle alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylece, taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek.

Bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek güvenli ödeme sürecinde, emlakçılar da sistem kullanımı konusunda alıcı ve satıcıya yardımcı olacak.

"SİSTEMDE EMLAKÇILARIN ARADAN ÇIKMA GİBİ BİR DURUMU YOK"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, konuya ilişkin açıklamasında, sistemin vatandaşlardan emlak işletmelerine kadar herkesi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Sistemin, vatandaşların mağduriyetlerini önlemek adına faydalı bir uygulama olduğuna işaret eden Arpacı, "Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem." dedi.

Arpacı, oda üyesi emlakçıların çoğunun sistem hakkında bilgi sahibi olduğunu, ayrıca kendilerinin de uygulamaya ilişkin üyelere eğitim vereceklerini bildirdi.

"TÜKETİCİLER YETKİ BELGELİ GAYRİMENKUL DANIŞMANIYLA ÇALIŞSIN"

Sistemi kullanacak alıcı ve satıcıya uyarılarda bulunan Arpacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilere, taşınmaz ticareti yetki belgesi olan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmasını öneriyoruz. Odamıza gelen şikayetlerin çoğu 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz kaydı ve vergi levhası olmayan insanlar nedeniyle yaşanıyor. Yetki belgesine sahip ve kendini geliştiren gayrimenkul danışmanları, işlerini düzgün ve tüketiciyi mağdur etmeden yapıyor ve işi biliyor, dolayısıyla bu sistemde de vatandaşlara yardımcı olacaklar."

Arpacı, sistemin amacına ulaşabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunarak, gerçek değer ile rayiç bedel arasındaki farkın azaltılması, sektör olarak güvenli ödeme kapsamında yalnızca rayiç bedelin ödenip kalan tutarın elden verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesi konusunu çok önemsediklerini vurguladı.