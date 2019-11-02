Tapu harcında 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giriyor

Tapu işlemlerinde yeni düzenmeler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifi ile gayrimenkul alım satımlarında tapu harcı gerçek devir bedeli üzerinden alınacak. Ev satarken ekspertiz raporu istenecek.

Konut alım satımlarında alıcı ve satıcı tarafından yüzde 2’şer oranında tapu harcı ödeniyor. Harç, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yeni düzenleme uyarınca, gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği değerin altında olamayacak. Yeni düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Ev satarken ekspertiz raporu istenecek

Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Zeki Adlı, milletvekillerinin soruları üzerine değer tespitinin nasıl yapılacağını anlattı. Adlı, gayrimenkul değerinin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yetkilendirilen şirket ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının hazırlayacağı rapor ile tespit edileceğini söyledi. Gayrimenkul satmak isteyenlerin önce tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyeceğini kaydeden Adlı, uzmanlarca hazırlanacak rapora iki defa itiraz hakkı tanınacağını anlattı. Adlı, bankaların değer tespitini 650 TL’ye yaptırdığını, kendilerinin 450-500 TL ücretle yapılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Vatandaş, itiraz durumunda ilk iki rapor için ücret ödeyecek, üçüncüsü için ödemeyecek. Vatandaşın uzman arayışına girmeyeceğini, uzmanların sistemden seçileceğini kaydeden Adlı, şu anda 140 şirket ve 9 bin dolayında değerleme uzmanı bulunduğunu söyledi.

Ana caddeye hastaneye mesafeye bakılacak

CHP’li Akif Hamzaçebi, devletin alacağı harcın matrahının özel şirket tarafından belirlenmesinin doğru olmadığını belirtirken, Zeki Adlı, bu şirketlerin SPK tarafından lisanslandırıldığını söyledi. Adlı, değer tespiti yapılırken gayrimenkulün zemini, hastaneye ana caddeye mesafesi, cephesi, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi gibi 20-30 değişkenin dikkate alınacağını ifade etti.

Adlı, değer tespitinin 2 gün içinde tamamlanacağını, satıcının, müşteriyi bulup getirdiği zaman satış için beklemeyeceğini söyledi. Zeki Adlı, bu uygulamanın 6 ay sonra başlayacağını belirtti.

Tapu harcında indirim sinyali

Büyükşehirlerde konut satışlarında alıcı ve satıcı tarafından yüzde 2’şer oranında tapu harcı alınıyor. Gayrimenkul piyasasını canlandırmak amacıyla yıl sonuna kadar bu oran yüzde 1.5 olarak uygulanıyor.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, gayrimenkul devir işlemlerinin gerçek değer üzerinden yapılmaya başlamasıyla bu oranların düşürülmesi konusunda bir hazırlık olduğunu bildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinç, yeni sistem layıkıyla uygulanmaya başladığında alım satım işlemlerinin gerçek değer üzerinden gösterileceğini, dolayısıyla şu anki oranlara ihtiyaç kalmayacağını belirtti.