Tanyeli 29 kilo verdi, eridi bitti! Ünlü dansöz eski formuna bakın nasıl kavuştu..

Kıvrak danslarıyla bir dönem adından söz ettiren Tanyeli 2014 yılında İlker Sünneli ile dünya evine girmiş ve Avustralya'ya yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Tanyeli verdiği 29 kiloyla yeniden gün yüzüne çıktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan ünlü dansöz eski formuna kavuştu...