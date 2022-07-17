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Tansu Çiller'in avukatı Bakan Nebati ile ilgili iddiaları yalanladı

Tansu Çiller'in avukatı Bakan Nebati ile ilgili iddiaları yalanladı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştüğü, Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara katıldığı iddiaları üzerine Çiller'in avukatı açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında iddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından Tansu Çiller'in avukatı bir açıklama daha yaptı.

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Tansu Çiller’in Avukatı Dilek Özaşık'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama;
Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller’le ilgili olarak 3 haziran 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan ve tarafımızdan gerçek dışı olduğu açıklaması yapılmış olan  “Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!..” konulu asılsız iddiaların 17 temmuz 2022 tarihinde sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda kaynak gösterildiğinin ve internetteki bazı yayın organlarında yeniden servis edildiğinin görülmesi üzerine Prof. Dr. Tansu Çiller’in Avukatı Dilek Özaşık tarafından konuyla ilgili olarak ikinci kez yapılan açıklama aşağıda sunulmaktadır

Tümüyle gerçek dışı
Bir medya organında 3 Haziran 2022 Cuma günü yayımlanan ve diğer bazı yayın organları tarafından alıntılanan “Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!..” başlıklı yazıda, Müvekkilim E. Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller’in şahsıyla ilgili olarak yer alan “ekonomi dümeninin arkasında olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati tarafından sık sık ziyaret edildiği, Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara katıldığı” yönündeki iddiaların tamamının, tümüyle gerçek dışı olduğu bilgisi tarafımızdan aynı tarihte yapılan açıklama ile Kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Söz konusu asılsız iddiaların, tam 1.5 ay sonra, 17 Temmuz 2022 Pazar günü sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda kullanıldığının ve internetteki bazı yayın organlarında yeniden servise konulduğunun görülmesi üzerine, bu iddiaların gerçek dışı olduğu hususunun Kamuoyu ile ikinci kez paylaşılması gerekli görülmüştür.

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