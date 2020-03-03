Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı: O asker gitti o bayrak 8 saatte indi

Cumhuriyet Müzesinde (2. TBMM binası) düzenlenen 'Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu'nda katılımcılara hitap eden Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, Bahar Kalkanı Harekatı'nın neden gerekli olduğuna değinip; başbakanlığı döneminde Yunanistan ile çıkan Kardak Kayalıkları krizini de hatırlatarak, "Bu topraklar böyle kuruldu. Bu topraklar böyle ve o asker gitti, o bayrak sekiz saat içinde indi. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz" dedi.