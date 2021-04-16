Tansiyonu aniden ne yükseltir tansiyonu yükselten 9 faktör!
Ülkemizde her 3 kişiden 1'i tansiyon problemi yaşıyor. Tansiyonu yükselten besinlerin ne olduğunu bilmek hastalıktan korunmak için en önemli yol.
Genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulakta çınlama ve uğultu, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hipertansiyon sinsice ilerleyerek kalp yetersizliğine de zemin hazırlayabiliyor. Yüksek tansiyonun nedenleri ve kontrol altına alınması için dikkat edilmesi gerekenleri biraraya getirdik.
Yüksek Tansiyonun Riskini Artıran Faktörler
Yaş: İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı, dünyada ve Türkiye’de giderek düşüyor. Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasını sağlamış, hatta 13-14 yaşlarından itibaren hipertansiyon görülme sıklığı artmıştır.
Cinsiyet: 50 yaşın altındaki grup ele alındığında erkeklerde daha sık görülür. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır.
Kalıtım: Yüksek tansiyonlu kişilerin yaklaşık %60'ında ailede de tansiyon yüksekliği söz konusudur.