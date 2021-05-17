Tansiyon neden yükselir tansiyonu yükselten sebepler!
Ülkemizde her 3 kişiden 1'i yüksek tansiyon belirtileri taşıyor. Yüksek tansiyonun risk faktörlerini öğrenmek hastalığın önüne geçmede önemlidir. İşte tansiyonu yükselten nedenler!
Hipertansiyon hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında geliyor. Tansiyon sorunu uygun tedaviyle çözülebiliyor.
Tansiyon yüksekliğinin genetik ve çevresel faktörler olmak üzere en önemli iki nedeni vardır. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon öyküsü olan kişilerde hipertansiyon görülme riski büyüktür. En yaygın olarak görülen hipertansiyon nedenleri:
-Aşırı tuzlu gıdalarla beslenme
-Kafa içi basıncın yüksek olması
-Aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması
-Böbrek üstünden salgılanan kortizon veya aldesteron hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı olarak görülen Crohn ve Cushing hastalığı
-Böbrek tümörleri
-Akut ya da kronik böbrek hastalıkları