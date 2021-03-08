Tanklar göründü, Kim dondu kaldı! Kuzey Kore'de askeri hareketlilik
Kuzey Kore-Güney Kore sınırının sıfır noktasında başlayan askeri hareketlilik dünyada gündem oldu. Kim Jong-Un'un yeni bir çılgınlığa girişmesinden korkuluyor.
Son olarak bir yılı aşkın süredir halkın önüne çıkmayan eşiyle kameralara poz veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün yerel politikacılarla buluşurken, sınırdaki hareketlilik dünyada ilk haber. Babası Kim Jong-il'in doğum gününde arz-ı endam eden Kuzey Kore lideri, üç hafta sonra ise İşçi Partisi'nin bölge sekreterleriyle buluştuğu toplantıda ülkenin ekonomik hedeflerini masaya yatırdı.
Ocak ayındaki İşçi Partisi kongresinde beş yıllık kalkınma planının başarısız olduğunu itiraf eden Kim, yerel parti yöneticileriyle bir araya geldiği çalışma toplantısında hayli neşeli göründü. Fotoğrafları resmi haber ajansı KCNA dünyaya servis ettiği organizasyonda Kuzey Kore lideri katılımcıların önünde yürüdü, geleneksel poz verilen karelerde ise üçüncü sıradaydı.
Kuzey Kore-Güney Kore sınırında ise askeri hareketlilik var. ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın Kore Yarımadası'ndaki ilk hamlesi, Kim Jong-un'u kızdıracak gibi. Sınırın sıfır noktasındaki Paju'da bu sabah tanklar göründü, ABD ve Güney Kore'nin koronavirüs salgınına rağmen geleneksel bahar tatbikatına başladıkları resmen duyuruldu.
Salgın nedeniyle bu yılki tatbikatın daha küçük olacağı ve sınırlı sayıda askerin yer alacağı belirtilirken, daha önce de ABD-Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler nedeniyle gövde gösterisinin çapı daraltılmıştı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, müttefiklerin dokuz gün sürecek tatbikatında sahadaki uygulamalardan daha çok masa üstü simülasyonların ağırlıkta olduğunu aktarıyor.