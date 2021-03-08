Tanklar göründü, Kim dondu kaldı! Kuzey Kore'de askeri hareketlilik

Salgın nedeniyle bu yılki tatbikatın daha küçük olacağı ve sınırlı sayıda askerin yer alacağı belirtilirken, daha önce de ABD-Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler nedeniyle gövde gösterisinin çapı daraltılmıştı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, müttefiklerin dokuz gün sürecek tatbikatında sahadaki uygulamalardan daha çok masa üstü simülasyonların ağırlıkta olduğunu aktarıyor.