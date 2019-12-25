Tank Erbakan, Palet Erdoğan!..

Başını CHP’nin çektiği muhalefet anlayışının mal bulmuş mağribi gibi Tank Palet Fabrikası üzerinden algı operasyonunu sürdürmesi "PES" dedirtir noktaya geldi..



İsrail ile her türlü silah anlaşması yapıldığı zaman hiç sesi çıkmayanların işin içine Katarlılar girince neden böylesine rahatsız olduklarını sorusunun cevabı aslında çok kolaydır...



Tank-Palet fabrikası üzerindeki gerçekler nedir…

Anlatalım..

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 1 milyon 800 bin metrekare alan üzerine kurulu Tank Palet Fabrikası, 1975’te açıldı. İçinde farklı birimler bulunan tesiste hiç tank üretimi yapılmadı.

Tesiste tankların NATO standartlarındaki bakım ve modernizasyonu yapıldı.

Türkiye hiçbir zaman kendisine ait bir tank üretimi yapmadı, yıllarca tank ihtiyacını yurt dışından satın alarak karşıladı.

ABD’den M-46, M-47, Almanya’dan Leopard tankları alındı.

Fakat Tank Palet Fabrikası’nda tankların bakım ve modernizasyon faaliyetleri devam ederken, kısa süre içerisinde Türkiye’nin ilk yerli tankı Altay da üretilecek.

Bu amaçla 2018’de Altay tankının üretilmesi için ihale yapıldı.Söz konusu ihaleyi 3,5 milyar dolar bedelle (Katar ortaklı) yerli BMC Grubu kazandı.

Bu tarihten itibaren, Tank Palet Fabrikası CHP’yi rahatsız etti.

Özelleştirme ve işletme hakkı devri arasındaki farkı neden CHP görmek istemez.

Özelleştirmede, Kamu İktisadi Teşekküllerinin mülkiyet ve yönetimi özel sektöre devredilir.

Böylece devlet söz konusu işletmeden tamamen çekilmiş olur.

Tank Palet Fabrikasında olduğu gibi İşletme hakkını devrinde ise ilgili kuruluş ve uhdesindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyet hakkı kamuda kalır.

Kuruluş, belirli bir dönem boyunca ve belli bir bedel karşılığında özel bir şirket tarafından işletilmiş olur.

O nedenle “Tank Palet Fabrikası’nın Katarlılara satıldığı” sözü gerçek değil.

Yani herhangi bir şirkete veya devlete satılmadı, mülkiyeti devredilmedi.

Fabrikanın 25 yıllığına sadece işletme hakkı devredildi. Bu da fabrikada 50 milyon dolarlık bir yatırım ve geliştirme yapılması için gerçekleşti.

Fabrika da emir komutanın Katar ordusunda olduğu iddialarıda yalan. Fabrikadaki emir komuta Türk ordusunda bulunuyor.

Bu kadar net?

Böylesine iş birliği anlaşmalarının ABD, İngiltere, Fransa hatta İsrail ile yapıldığı zaman ses çıkarmayan CHP neden işe Katarlılar girince rahatsız oldu?

Kemal Bey İsrail ile yapılan anlaşmalar hoşunuza gidiyordu!..



Şöyle yakın tarihe bir dönelim…



2000 yılında

170 adet M-60 ana muharebe tankının İsrail tarafından modernizasyonu konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile Israel Military Industries (IMI) arasında 250 milyon dolarlık anlaşma çok hoşunuza gitmişti sanırım…



Ya 2002 yılında ki komedi…



Kemal Bey…

Türkiye'nin 2002 yılında bir İsrail firmasına ihale ettiği 170 adet M60 tankının modernizasyonunun yılan hikâyesini dönmesini hiç dile getirdiniz mi?



Tüm ödemeleri düzenli yapılan teslim tarihi birkaç kez değiştirilen 7 yılda tamamlanamayan tanklar için partinizin sesi hiç çıktı mı Kemal Bey!..



Şimdi Katar neden Türkiye ile el ele verdi diye ortalığa düştünüz. Çünkü Katar’ın her şartta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verdiği destek sizi çok rahatsız ediyor..

Katar’ın Arap dünyasında Türkiye’nin her zaman en önemli dostu olmasını hazmedemiyorsunuz…

Bu Katar ki bunu defalarca kanıtlamıştır ki Osmanlı döneminde de bu böyleydi…

Bitmedi Kemal Bey!...

Peki Tank Palet Fabrikası’nın kuruluş hikayesini bilir misiniz?

Sanırım bu da sizi çok rahatsız edecek.

Çünkü CHP’nin hiç bir emeği yoktur

Bu fabrikanın kuruluşunun arkasında kimin eli vardır...

Oku bakalım Kemal Bey!..



***

1974 Eylülü…



Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın imzası ile Kıbrıs çıkartmasına katılan teknik personelin verilen adreste toplanması istenir…



Talep üzerine 200 personel Ankara’da bir araya gelir…



Erbakan sorar; “Savaşta en çok sıkıntı çektiğimiz şey ne oldu?”



Katılanların çoğu patlayan tank paletlerinden şikayet eder.Öyle ki Erzurum’daki tankların paletleri sökülüp Kıbrıs'a götürülüp takılmıştır...



Erbakan tekrar sorar;



“Peki biz bu paletleri yerli olarak üretebilir miyiz?”

200 kişiden 42’si “evet üretebiliriz” cevabı verir ...

Erbakan bu kez der ki “Yaparız diyen 42 kişi kalsın diğerleri birliklerine dönebilir.”



Sonra o 42 kişiye der ki,



“Siz yaparız dediğinize göre, kafanızda bir plan proje vardır. Kafanızdaki o bilgileri rapor halinde kağıda dökün 1 ay sonra yine burada buluşalım…”



Aradan 1 ay geçer…



42 kişi ile Erbakan yine aynı salonda buluşur ve her birinin hazırladığı raporu toplar. Der ki “1 ay sonra tekrar burada buluşalım.”



Aradan yine bir ay geçer…

Erbakan Hoca 3. buluşmada 42 kişinin her birine Türkiye’nin özel - resmi kurum ve kuruluşlarına serbest giriş çıkış ve inceleme yapma hakkı tanıyan belgeler dağıtır…



7 kişiden oluşan 6 ekip kurar.



“Türkiye’ye dağılın istediğiniz yerde inceleme araştırma yapmakla yetkilisiniz. 3 ay çalışın, 3 ay sonra yine bu salonda buluşalım” der ve her birisi için özel harcırah da çıkartır.

4. buluşmada bir ekip Sakarya’daki Şeker Fabrikası, Vagon Fabrikası ve Zirai Donatımda bir örnek palet üretebileceklerini söyler.



Bir adet palet için, cıvatasının kaç ST çelikten olacağına kadar projelerini hazırlayan Erbakan, bu projeye göre bir adet örnek üretim yaptırır.

Aynı ekip o paleti Kıbrıs'a götürür ve bir tanka takar.

Çamurda, toprakta, taşta kayada, gece gündüz sıcakta denemesini yapar.



Bir tane cıvatası patlamamış, istenilenden de sağlam olmuştur...

İşte Necmettin Erbakan'ın başlattığı bu proje Sakarya’da Tank Palet Fabrikası’na böyle dönüşmüştür.



***



Tank Palet Fabrikası gerçeği budur…

Kemal Bey!..



Hani parti olarak yaşamı boyunca eleştirip kendisine büyük haksızlıklar yaptığınız Necmettin Erbakan’ın göz nurudur bu fabrika. Tayyip Erdoğan ise Necmettin Erbakan hocanın hayallerini 17 yıldır tek, tek gerçekleştiren devlet adamının adıdır..



Tıpkı Erbakan hocaya sağlığında yaptığınız hakaretleri bugün Tayyip Erdoğan’a da yapmaktan geri duymayan bir siyasi şizofreni halisiniz.



Kemal Bey…



İHA’lar…



SİHA’lar…



Tanklar…



Helikopterler…



Denizaltıları…



Savaş gemileri…



Silahlar…



Savunma sanayi üretiminin yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkması kimin eseridir.Hocasının izindeki adamın eseridir..



Necmettin Erbakan’ın eseri olan ama sonradan kenara atılmış, teknolojisi bir hayli eskimiş ve unutulmuş bu eseri Türkiye’ye hatırlatan ve yepyeni teknoloji ile üretime geçirtip güçlü kılanda Tayyip Erdoğan’dır…



Peki düne kadar bu fabrikanın varlığından haberi olmayıp; Bugün “Tank -Palet Fabrikasını sattı” diye ortalığa düşenler kimlerdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için Türkiye’nin ve Atatürk’ün CHP’sinin “milli “ ruhunu ABD’ye, İsrail’e, Batı’ya satanlardır!..



Nokta..











