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Tanju Özcan'dan flaş cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Tanju Özcan'dan flaş cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin flaş bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki kampında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı “2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'a cevap Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özcan, "1 hafta önce kibir abidesi size “yüreğin yetiyorsa aday ol”demişti Sn Gn Başkanım...sizden ses çıkmadı...siyaset iddia işidir..yol verin ben bu resti göreyim...hazırım inan olsun...sandıkta dürüvereyim defterini... güvenin bana...yenerim!!!" ifadelerini kullandı.

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