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Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na büyükelçi tepkisi

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na büyükelçi tepkisi

İmamoğlu'nun İngiliz ve Amerikalı elçilerle buluşması CHP'li Tanju Özcan'a soruldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde önce İngiltere sonra ABD büyükelçileriyle art arda görüşmesi kamuoyunun gündemine oturdu.

İmamoğlu'nun görevlerini bırakıp, elçilerle bu görüşmeleri CHP tabanından da sert tepkilerle kaşılandı. Parti içinde de İmamoğlu'na tepkiler gecikmedi.

Tanju Özcan'a soruldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vermek için basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Özcan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özcan'a, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in göreve geldikten sonra ziyaret talebini reddettiği hatırlatılarak,  Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu

Emperyal planlar
Tanju Özcan, konuyla ilgili  Amerika’nın dost olamayacağını ve kendisinin emperyalistlerin uşaklığını yapmayacağını belirterek, “Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül’ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez.

"İngilizlerin Amerikalıların uşaklığını yapamam"
Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam.” ifadelerini kullandı.

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