Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...

"Kabe sizi çağırır, nasibi olanlar gelir derler. Allah kabul etsin CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Umre’ye gitti, Kâbe’nin önünden ihramlı video paylaştı “Bolu’muzun ve ülkemizin cuması mübarek olsun. Dualarımızda Bolu’muz, ülkemiz ve tüm gönüller vardı. Rabbim bir gün isteyen herkesi bu mübarek topraklarla buluştursun.” Tanju Beyin bu duasına amin diyorum. Tanju Bey’de umarım bu ziyaretinde Malcom X gibi etkilenir Malcolm X'in kutsal topraklarda yaşadığı tecrübeler ırkçılık konusunda zaten kendisini rahatsız eden düşüncelerinde yeni açılımlara neden oldu. Kendi deyimi ile "sarı saçlı, mavi gözlü insanlarla aynı kaptan yemek yedi, şu içti" ve "Daha önce hiç şahit olmadığım şekilde, dünyanın dört bir yanından gelen her tür renkte insanların birlik ve kardeşlik ruhunu gördüm." diyerek Amerika’daki ırkçılığa çözüm olarak bu yaşanmışlığını anlatmıştı."