Tanju Özcan ile Nagehan Alçı canlı yayında gerginlik yaşadı
Habertürk TV'de Sevilay Yılman'ın moderatörlüğünde Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nagehan Alçı ile gerginlik yaşadı.
BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk TV'de Sevilay Yılman'ın moderatörlüğünde Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.
Nagehan Alçı, Tanju Özcan'a, "Demogoji yapıyorsunuz" deyince, "Sizin gibi ağzım ve fikirlerim değişmiyor" cevabını aldı.