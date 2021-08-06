Tanju Özcan CHP’den ayrılıyor mu?

CHP’lerin hepsi olmasa da, FETÖ demeye varmıyor bir çoğunun. CHP’li Zülfü Livaneli, CHP’li Can Ataklı… bir çoğu açık açık “FETÖ yok” diyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a aldığı ırkçı kararı için kızıyoruz doğru. Ama Aynı Tanju Özcan’ı ben özellikle FETÖ konusundaki çıkışı konusunda alkışlıyorum.

Hiç lafını esirgemiyor, ağzına geleni söylüyor, Emre Uslu puştuna… hepsine dalıyor. Hızını alamıyor, FETÖ konusunda Amerika’yı hedef alıyor..

Hainlere meydan okuyor…

Boyun eğmiyor….

Bir şey daha yapıyor Tanju Özcan…

CHP’nin içindeki “Atatürk düşmanları”na da sallıyor.

Atatürk düşmanı ifadesi benim değil, Muharrem İnce söylemişti. Tanju Özcan İnce’nin o sözünü tekrarlıyor, “Atatürk’e kefere diyenler” diye de ekliyor.. Kim Mehmet Bekaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın kolu kontenjanından milletvekili yaptığı Bekaroğlu…

Ben size bir şey söyleyeyim mi?

Tanju Özcan’ın aldığı kararın uygulanabilirliği olmayacak. Ancak Suriye meselesi herhalde CHP’yi fena halde karıştıracak. Kılıçdaroğlu Tanju Özcan’dan farklı düşünmüyor Suriyeliler konusunda. Ama Özcan’ın CHP içindeki bazı isimlere çakması Kılıçdaroğlu’nun daha fazla tahammül edeceği bir şey değil..

Yani…

Tanju Özcan’a yol göründü gibi…

Muharrem İnce’nin ekibindeydi zaten, CHP olmaz Memleket olur. Tanju Özcan’ın da bu kadar rahat konuşmasının sebebi bu.

Abbas yolcu mu?

Bekleyip görelim.