Tanıtımı yapılan uçan otomobil Skai'den dikkat çeken özellikler

Tanıtımı yapılan uçan otomobil Skai'den dikkat çeken özellikler

Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen "uçan otomobillere" bir yenisi eklendi. ABD'de tanıtılan "Skai" isimli araç hidrojen yakıt hücreleri ile çalışıyor..

Tanıtımı yapılan uçan otomobil Skai'den dikkat çeken özellikler - Sayfa 1

Hidrojen yakıt hücreli ilk uçan otomobil tanıtıldı. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. 

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Tanıtımı yapılan uçan otomobil Skai'den dikkat çeken özellikler - Sayfa 2

Skai adı verilen 6 motorlu araç 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Araca 500 kilometre menzil sağlayan yakıt hücreleri batarya şarj derdini de ortadan kaldırıyor. 

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Tanıtımı yapılan uçan otomobil Skai'den dikkat çeken özellikler - Sayfa 3

Hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye hiç zarar vermiyoruz. Pervaneler de gürültüyü en aza indirmek için özel olarak tasarlandı. 

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Tanıtımı yapılan uçan otomobil Skai'den dikkat çeken özellikler - Sayfa 4

Altı motorlu araçta uçuş güvenliği için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Motorlardan ikisi tamamen bozulsa bile araç uçmaya devam ediyor. 

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