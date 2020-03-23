Taner Ölmez'le sevişme sahnesi olay olan Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı günlerde Instagram'dan paylaşım yapan Hazar Ergüçlü, beyaz bir body giydiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımdaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.