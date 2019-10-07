Taner Ölmez'in bölüm başı kazandığı ücret ortaya çıktı Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı
Perşembe günleri yayınlandığı Fox TV'de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Mucize Doktor'un başrolü Taner Ölmez'in aldığı ücret belli oldu.
Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan'ın bulunduğu Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken gündeme bomba bir haber damga vurdu. Başrolde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez'in aldığı ücret, kısa süre içerisinde birçok haber sitesinde yayıldı.
Reyting rekorları kıran dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Ölmez'in, projeden ne kadar para aldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinden haftalık 70 bin TL kazanıyor.
Peki Taner Ölmez kimdir?
Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli’de doğmuştur. Aslen Tuncelilidir. Taylan Özgür Ölmez (d.1979) adında müzisyen abisi vardır.
6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmişlerdir. Ölmez, lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve tiyatro kolu kurarak aktif olarak tiyatro yapmaya çalıştı.