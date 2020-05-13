Taner Ölmez'den bomba itiraf! 'Çok direndim' FOX TV Mucize Doktor'da oynuyor

Medcezir dizisinde birçok ünlü isimle bir arada rol alan Taner Ölmez, o dönemde başarılı performansıyla da herkesin dikkatini çekmiş, dizi yapımcılarından tam not almıştı. Hatta ardından BluTV'de yayımlanan bir internet dizisi olan Dudullu Postası'nda rol aldı.