Tandırdan cesedi çıktı! Eymen Sadık Durak cinayetinde karar; Cenin pozisyonunda...
İZMİR'de 4,5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesinde, aralarında annenin de olduğu sanıkların cezaları belli oldu. Cani annenin telefonunda bulunan görüntülerle Eymen'in cinsel istismara da uğradığı ortaya çıktı. Kahreden ayrıntılara yer verilen gerekçeli kararda; Minik Eymen'in nasıl canice öldürüldüğü gözler önüne serildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu.
Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.
Küçük bedeni buradan çıkarıldı
Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.