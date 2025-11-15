Tan Taşçı İstanbul'u apar topar terk etti, konserlerine ara verdi! Sebebi buymuş

"Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir.