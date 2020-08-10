Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi Survivor yıldızı Didem Ceran çıktı! Böyle yakalandı

Arzu Balkan ile evliyken 2007 yılında boşanan Tamer Karadağlı, aşk hayatıyla pek gündeme gelmezken bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeni bir aşka yelken açan Karadağlı, magazin basını tarafından sevgilisi ve kızıyla görüntülendi.