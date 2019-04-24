Tamer Karadağlı'dan bomba açıklamalar. Bugünkü aklım olsa...
Buket Aydın'ın sunduğu '40' programının bu haftaki konuğu olan Tamer Karadağlı, oldukça samimi açıklamalar yaptı. İşte Tamer Karadağlı'nın yaptığı önemli açıklamalardan bazıları
'Ferhunde Hanım ve kızları' gibi bir diziyle tanındınız. 'Şaşıfelek Çıkmazı'nda oynadınız, ama şöhreti tam olarak 'Çocuklar Duymasın'la kazandınız. Peki, şöhreti Çocuklar Duymasın'da kazanmak size nasıl hissettiriyor acaba daha önce oynadığım yapımlarla bu kadar büyük bir öğreti yakalasaydım dediğiniz oluyor mu?
Hayır. Çünkü hepsinin bir zamanı var. Ferhunde Hanımlar benim okuldan mezun olduktan hemen sonra başladığım bir diziydi. Çok gençtim zaten ve çok iyi bir oyuncu kadrosuyla birlikte televizyona ısınmama sebep oldu. Ferhunde Hanımlar 1400 bölüm sürdü. Dolayısıyla orada çok iyi bir deneyim kazandım. Ferhunde Hanımlar bittikten sonra İstanbul'a taşındım ve birkaç dizide oynadım ve daha sonra "Çocuklar Duymasın" geldi. Yani aslında böyle basamak basamak çıkmış oldum. Bir anda öyle şöhret olmamış oldum.
Tekrar tekrar 'Çocuklar Duymasın'la TV’ye dönmek sizde hiç bıkkınlık yarattı mı?
Hayır. Mesela bir doktora “Artık doktorluk yapmaktan ya da kalp ameliyatı yapıp hayat kurtarmakta sıkılıyor musunuz?” diye sormakla aynı şey bu. “Çocuklar Duymasın” insanlara keyif veren bir dizi. Onların nefes almasını sağlayan sakin bir liman. “Hayır, ben insanların artık sakin bir vakit geçirmesini istemiyorum. Birilerine bağırmak, birilerini tokatlamak ya da dövmek istiyorum” demek daha mı doğru? Televizyon işi süreklilik gerektiren bir şeydir. Mesela yıllar önce “Dallas” diye bir dizi vardı. J.R. Ewing’ı oynayan Larry Hagman, “Ben artık J.R. Ewing’ı oynamak istemiyorum. Süperman olacağım” mı dedi? Herkes televizyonda bir aslan vurmak ister. Öyle bir iş yapmak ve hafızalara kazınmak ister. Ben bunu yaptıktan sonra şimdi ben bundan şikayet mi etmeliyim. Bu çok ayıp.