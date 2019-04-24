Tamer Karadağlı'dan bomba açıklamalar. Bugünkü aklım olsa...

Hayır. Mesela bir doktora “Artık doktorluk yapmaktan ya da kalp ameliyatı yapıp hayat kurtarmakta sıkılıyor musunuz?” diye sormakla aynı şey bu. “Çocuklar Duymasın” insanlara keyif veren bir dizi. Onların nefes almasını sağlayan sakin bir liman. “Hayır, ben insanların artık sakin bir vakit geçirmesini istemiyorum. Birilerine bağırmak, birilerini tokatlamak ya da dövmek istiyorum” demek daha mı doğru? Televizyon işi süreklilik gerektiren bir şeydir. Mesela yıllar önce “Dallas” diye bir dizi vardı. J.R. Ewing’ı oynayan Larry Hagman, “Ben artık J.R. Ewing’ı oynamak istemiyorum. Süperman olacağım” mı dedi? Herkes televizyonda bir aslan vurmak ister. Öyle bir iş yapmak ve hafızalara kazınmak ister. Ben bunu yaptıktan sonra şimdi ben bundan şikayet mi etmeliyim. Bu çok ayıp.