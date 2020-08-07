Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna dikkat çeken yanıt

Evlilik sizi neden korkuttu sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. İki insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim."