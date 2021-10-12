Tamer Karadağlı polemiğinde Nihal Yalçın'a sevgilisi Berker Güven ve Ceren Moray desteği
Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alırken Tamer Karadağlı'nın mimikleri ve eline ödülü hızlıca vermesiyle son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Nihal Yalçın'a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den ve oyuncu Ceren Moray'dan destek geldi.
ANTALYA'da gerçekleşen 58. Altın Portakal Film festivalinde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilimle gündemde olan Nihal Yalçın’a bir destek de kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den ve oyuncu Ceren Moray'dan geldi. Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'ın konuşması esnasında 'sıkılmış' göründüğü ve sıklıkla saatine baktığı ödül töreninde eline ödülü tutuşturması hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Tamer Karadağlı'nın 2. Sayfa programında Nihal Yalçın ile ilgili olarak 'HDP ve Selahattin Demirtaş'ı destekliyor' açıklamasının ardından Karadağlı'yı destekleyen de oldu yerden yere vuran da...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti. '2. Sayfa' canlı yayınında kendini savunan Karadağlı, festivale katıldığına pişman olduğunu belirtirken, "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" dedi.
Ceren Moray'dan olay tepki
Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken, oyuncu Ceren Moray'dan da konuya ilişkin bir tepki geldi. Moray, Karadağlı'ya 'vasıfsız' ve 'hıyar' gibi sözcüklerle seslendi.
"Hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine..."
Oyuncu Ceren Moray, Tamer Karadağlı'nın ismini vermeden yaptığı paylaşımda, ünlü oyuncuyu adeta yerden yere vurarak 'herhangi bir başarısı olmadığını' ileri sürdü. Moray, "Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu bilmek üzücü.