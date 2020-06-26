Tamer Karadağlı oynamayacağım demişti şaşırtan Çocuklar Duymasın kararı
Çocuklar Duymasın dizisinin kendisi için bittiğini söyleyen Tamer Karadağlı, müjdeli haberi verdi, herkesi şaşırtan kararı açıkladı.
Televizyon ekranlarında çok uzun yıllar boyunca yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile beraber rol alan, ''Haluk'' karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde 'Çocuklar Duymasın' defterini kapattığını söylemişti.
Çocuklar Duymasın, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haricinde değişen kadrosuyla sıklıkla yeniden ekranlara gelmiş ve izleyici ilgisini hiçbir kez kaybetmemişti. 17 yıl boyunca izleyenleriyle buluşan dizi geçtiğimiz yıl yayın hayatına yeni bölümleri için son noktayı koymuştu.
Geçtiğimiz günlerde de Tamer Karadağlı, konuyla ilgili ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor'' demişti.
Karadağlı yaptığı son açıklama ile hayranlarına sürpriz yaptı. Dizide Haluk karakterini canlandıran Karadağlı, yeniden çekilecek olan dizinin yeni bölümlerinde yer alacağını söyledi.