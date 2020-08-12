Tamer Karadağlı Didem Ceran ile ilişkisini anlattı! 'Kızımdan teyid alacak değilim!'

Bir iş için Didem Ceran'la görüştüklerini söyleyen Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok.''