Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın için resti çekti artık istemiyor

Pınar Altuğ ile beraber çok uzun yıllar televizyon ekranlarında Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Tamer Karadağlı, artık resti çekti. Şimdilerde çeşitli kanallarda eski bölümleri tekrar tekrar yayımlanan dizi hala çok izleniyor, yayımlandığı ilk dönemlerde ise herkesin konuştuğu, izlediği bir dizi halini almıştı.