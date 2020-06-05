Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın için resti çekti artık istemiyor
Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinin başrolü Tamer Karadağlı, artık Çocuklar Duymasın dizisinde oynamak istemediğini dile getirdi.
Pınar Altuğ ile beraber çok uzun yıllar televizyon ekranlarında Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Tamer Karadağlı, artık resti çekti. Şimdilerde çeşitli kanallarda eski bölümleri tekrar tekrar yayımlanan dizi hala çok izleniyor, yayımlandığı ilk dönemlerde ise herkesin konuştuğu, izlediği bir dizi halini almıştı.
Çocuklar Duymasın Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haricinde değişen kadrosuyla sıklıkla yeniden ekranlara gelmiş ve izleyici ilgisini hiçbir kez kaybetmemişti. 17 yıl boyunca izleyenleriyle buluşan dizi geçtiğimiz yıl yayın hayatına yeni bölümleri için son noktayı koymuştu.
Son zamanlarda ise yeniden başlayacağı iddiaları kulaktan kulağa gezinirken Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın için restini çekti.
Tamer Karadağlı, konuyla ilgili ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor'' dedi.