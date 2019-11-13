Tamer Karadağlı Burcu Esmersoy ile görüntülendi aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Eşi ile kısa süren evliliğini bitiren Burcu Esmersoy'un adı bu sefer bomba bir isimle anılmaya başlandı. O kişi Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı idi. Aşk iddialarının ortaya çıkma nedeni ise Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında paylaşılan görüntülerdi.