Tamer Karadağlı Burcu Esmersoy ile aşk mı yaşıyor? Sessizliğini bozdu
Burcu Esmersoy ile bir gece dinlenme tesisinde görüntülenen Tamer Karadağlı, 'Yasak Aşk' haberlerine 'Bunun neresi yasak?' diyerek sert bir tepki gösterdi.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin yıllardır değişmeyen başrolü Tamer Karadağlı, Burcu Esmersoy ile aralarında çıkan yasak aşk iddialarına yanıt verdi. Karadağlı, birlikte görüntülendiği Esmersoy'la çok eski arkadaş olduklarını belirtti.
Önceki gün bir televizyon programında 'Yasak aşk' diye lanse edilen habere sert çıkan Tamer Karadağlı, aşk iddialarına "Suç işliyorlar. Bir kere ilişki olup olmadığını nereden biliyorlar?" şeklinde yanıt vererek açıklamalarına şöyle devam etti:
Bunun neresi yasak?
"İkincisi bunun neresi yasak? Burcu Hanım da evli değil ben de, yasak olan ne? Sinirlenmiyorum ama haberlerin üslubuna takılabiliyorum. Burcu’yla güldük. Kaldı ki biz eski arkadaşız"
Esmersoy da sert çıkmıştı: Burcu Esmersoy da, dinlenme tesisinde görüntülendiği Tamer Karadağlı hakkında konuşmuş ve iddiaları yalanlamıştı. Esmersoy, "Bir dizinin çekimi için üzere Afyon’a gittik. Çekimler gündüz yapıldı, iş bitince de prodüksiyonun arabasıyla İstanbul’a döndük. Sapanca’da benzin almak için mola verdik. Markete girdiğimizde çekilmiş o görüntüler. Köpek gibi çalışıyorum. Ben iş yapamayacak mıyım?" demişti.