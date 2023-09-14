Tam kaybettiğinizi düşündüğünüz an belki de kazanmaya çok yaklaşmış olabilirsiniz

Bugün bu köşede sizlerle biraz dertleşeceğiz.. Siyaseti, ekonomiyi falan daha çok konuşuruz.. Arşiv orada işte.. Bugün bu yazı yerine 10 sene önce yazdığım bir yazıyı biraz güncelleyip koysam eminim çok ilgilisi dışında pek fazla kimse farketmez.. Yani değişen bir şey yok. Dün nasılsa ortalık bugün de aynı.. Muhtemelen yarın da çok farklı olmayacak.. Ama hayat öyle değil.. Çözmek için daha çok çaba sarfetmek lazım. Hayatın altın anahtarına ulaşmak için birbirimize daha fazla ulaşmalı daha çok dokunmalıyız.. Kim bilir belki yarın ben olmayacağım.. Belki siz olmayacaksınız.. O yüzden arada bir böyle dertleşmek iyidir..

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Değerli dostlar.. Yazarınız futboldan fazla anlamaz, biliyorsunuz.. Hâlâ Rıdvan’ın Fenerbahçe’de, Tanju’nun Galatasaray’da oynadığını söyleseniz inanırım.. O denli yani.. Ama bildiğim bir şey var.. O da çok fazla gol atmakla maçı kazanmanın aynı şeyler olmadığı…

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Aldınız mısır cipsini 'cola'yı, geçtiniz televizyonun karşısına ve tuttuğunuz takımın maçını izliyorsunuz.. Bir gol geliyor karşı taraftan.. Sizin kalenize.. 1-0 önde rakip takım… Sonra bir gol daha.. 2-0… Sonra bir gol daha .. 3-0… ve ilk yarı bitiyor.. Moraliniz bozuk.. Çökmüşsünüz, göçmüşsünüz.. Belli ki yenilmişsiniz.. Şimdi tam da televizyonu falan kapatıp gidip yatma vakti.. Kaybetmişliğin kabullenişiyle.. Hatta karar verdiniz.. Kapatacaksınız televizyonu.. Tam kumandayı aldınız elinize bir bakıyorsunuz ki hakem ikinci yarıyı başlatmış…

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Aslında yazının burasında şunu bekliyor okuyucu; bir gol atmış tuttuğunuz takım, sonra bir gol, bir gol daha.. Bir bakmışsın ki, az önce 3-0 geride olduğun maçı kazanmışsın… Hayır.. Ben öyle düşünmüyorum.. Belki ikinci yarı başlayınca rakip takımın gol yağmuru devam da edebilir.. Az önce 3-0 olan maç belki de 5-0 bitebilir.. Bu maç aslanlar gibi kaybedilebilir.. Bir maç kaybedilir belki ama bir bakmışsınız sezon sonunda şampiyon olmuş takımınız..

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Fakat sahiden kazanılabilir de..

Hasta Fenerbahçeli babam hep anlatır..

1989’da bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi varmış.. Galatasaray, Tanju'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde bitirmiş. Farkın açılacağı düşünülürken, ikinci yarıda Fenerbahçe geri dönmüş.. Hasan Vezir'in 3 gol attığı maçı 4-3 kazanmış..

Rıdvan o maçtan sonra "Fenerbahçe ile dalga geçilmez" demiş..

Öyle demiş Rıdvan Dilmen..

"Fenerbahçe ile dalga geçilmez"

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Gelin bugün kendinize bir iyilik yapın ve ilk yarıda arka arkaya yediğiniz üç gole bakıp deyin ki; “..benimle dalga geçilmez..”

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Kendinizi darda hissettiğiniz vakit açın Kur’an-ı Kerim okuyun.. Ya bir ayetinde ya suresinde bulacaksınız şifanızı.. O üç golü yedikten sonra mesela.. Açın Enfal Suresi 30.ayeti.. Okuyun içinizde hissederek ve duyarak...

Esteizü Billah...

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَۜ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ

"... Onlar da bir vakit senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye birtakım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kuradursunlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır...."

Ayet böyle.. Elbette Allah tuzak kurmaz. Tuzak kuran olursa, tuzağı boşa çıkarması anlamında bu ifade..

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Demem o ki dostlar...

Herkesin bir planı var.. Allah'ın da bir planı var.. Arka arkaya bu kadar gol yediniz diye maçı kaybetmiş sayılmazsınız yani...

Kalın sağlıcakla...