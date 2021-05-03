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Tam kapanmada turiste kalmaya devam etti Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün

Demirören Haber Ajansı
Tam kapanmada turiste kalmaya devam etti Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın dördüncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle dolmaya devam etti.

Tam kapanmada turiste kalmaya devam etti Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde güneşlenip denize girdi. 

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Tam kapanmada turiste kalmaya devam etti Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün

Turistler çocuklarıyla birlikte yüzüp eğlenirken, kimileri de çocuklarını şemsiye altından izleyip kitap okumayı tercih etti. 

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Tam kapanmada turiste kalmaya devam etti Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün

Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri kent merkezindeki denetimlerini sürdürdü. 

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Tam kapanmada turiste kalmaya devam etti Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün

Denetimler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.

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