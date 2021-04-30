Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.