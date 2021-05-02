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Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma muafiyet izni

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla 2 milyon 52 bin 86 kişiye çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet izni belgesinin düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet izni belgesi düzenlenmiştir."

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