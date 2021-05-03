Tam kapanma vaka sayısını düşürdü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği'ni ziyaretinde tam kapanmaya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hastane başvuranların sayısı yarı yarıya düştü. Vaka sayısının düşme sebebi test sayısının düşmesiyle ilgili değildir. " dedi.

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Tam kapanmada 4. gün... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ziyaretinde sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız değerlendirmeler görüyoruz. " ifadelerini kullanan Koca, "Testler semptom gösteren veya temaslı kişilere yapılmaktadır. Vaka sayısının düşme sebebi test sayısının düşmesiyle ilgili değildir. " dedi.

Bakan Koca, Türkiye'de 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısının yarı yarıya azaldığını belirtti.

Bakan Koca şunları kaydetti:

-Tam kapanmaya geçmek zorunda kalındı. 17 günlük kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımızı düşünüyoruz. Düşüşü görmeye başladık. Yakında durumunun vefat ve ağır hastalara da yansıyacağını düşünüyoruz.

-Düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Testler semptom gösteren veya temaslı kişilere yapılmaktadır. Türkiye'de 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya azalmıştır. Vaka sayısının düşme sebebi test sayısının düşmesiyle ilgili değildir.

-14 aydır büyük mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni pik dönemi yaşadık. tam kapanma zaruret haline geldi. Hedefimize ulaşacağız. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

-Sırası gelen vatandaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum. Aşının etkilerini görmeye başladık.