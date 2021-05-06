Tam kapanma öncesinde Samsun'a gelen 3 aile 56 kişiye Kovid-19 bulaştırdı
TÜRKİYE'de 17 günlük tam kapanma öncesi bavulunu alan yollara düştü. Samsun'da da birçok kentte olduğu gibi uzun araç kuyrukları oluştu. Uzmanlar ise bu durumun virüsün yayılmasına neden olacağını belirtti. Ve korkulan oldu. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, tam kapanma öncesinde Samsun'a gelen 3 ailenin 56 kişiye Kovid-19 bulaştırdığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" öncesinde farklı illerden Samsun'a akraba ziyaretine gelen 3 ailenin 56 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde vatandaşların elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalama şansı bulduklarını belirtti.
Ladik ilçesi hariç 16 ilçede istikrarlı bir vaka azalış grafiği elde ettiklerini anlatan Oruç, "Bu hafta itibarıyla vaka sayılarımız azalmaya devam ediyor. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var.
Bu da Kovid-19 mücadelesinde kararlı duruşumuzu bayramda da korumamızdan, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermememizden geçiyor." ifadesini kullandı.