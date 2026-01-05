Tam diyet, egzersiz, düzenli uyku! Ne yaptıysanız kilo vermeyi başaramıyor musunuz? Sebebi metabolizmanız olabilir

"Sıklıkla motivasyonu yüksek, bilgili ve tutarlı bir şekilde çabalayan ancak yine de kilo ile mücadele eden hastalar görüyorum."

WeightWatchers'ın tıbbi direktörü Dr. Kim Boyd, "'İrade' ve 'özdenetim' gibi terimler yanlış kelimelerdir" diyor:

"Onlarca yıldır insanlara daha az yemeleri ve daha fazla hareket etmeleri söylendi ve kilo verecekleri söylendi. Ancak obezite çok daha karmaşık bir durum."

Kendisi ve konuştuğum diğer uzmanlar, bir kişinin obez olmasının sayısız nedeni olabileceğini ve bunlardan bazılarının henüz tam olarak anlaşılamadığını öne sürüyor.