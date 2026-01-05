Tam diyet, egzersiz, düzenli uyku! Ne yaptıysanız kilo vermeyi başaramıyor musunuz? Sebebi metabolizmanız olabilir
Sağlıklı beslenerek ve egzersiz yaparak yaşamını sürdüren ancak buna rağmen kilo veremeyen kişilerin sırrı ne? Kilo vermek bazı insanlar için neden daha zor? İşte obezite ile ilgili yapılan araştırmalar ve çarpıcı sonuçlar...
"Şişman insanların tek yapması gereken kendilerini kontrol etmek." "Bu kişisel sorumluluk meselesi." "Çok basit, sadece daha az yiyin." Bunlar, geçen yıl zayıflama iğneleri hakkında yazdığım bir makalenin altına okuyucular tarafından gönderilen 1946 yorumdan bazılarıydı.
Obezitenin sadece bir irade meselesi olduğu fikri, bazı tıp uzmanları da dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından benimseniyor.
Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan ve İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'deki insanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kişiden sekizi obezitenin yalnızca yaşam tarzı tercihleriyle tamamen önlenebileceğini söyledi. Ancak 20 yıldır obez ve aşırı kilolu hastalarla çalışan bir diyetisyen olan Bini Suresh, bu fikir karşısında çileden çıkmış durumda.
"Sıklıkla motivasyonu yüksek, bilgili ve tutarlı bir şekilde çabalayan ancak yine de kilo ile mücadele eden hastalar görüyorum."
WeightWatchers'ın tıbbi direktörü Dr. Kim Boyd, "'İrade' ve 'özdenetim' gibi terimler yanlış kelimelerdir" diyor:
"Onlarca yıldır insanlara daha az yemeleri ve daha fazla hareket etmeleri söylendi ve kilo verecekleri söylendi. Ancak obezite çok daha karmaşık bir durum."
Kendisi ve konuştuğum diğer uzmanlar, bir kişinin obez olmasının sayısız nedeni olabileceğini ve bunlardan bazılarının henüz tam olarak anlaşılamadığını öne sürüyor.
Ancak açık olan şey, bu konuda herkesin eşit "yarışmadığı".
İngiltere'de hükümet bunun üstesinden gelmek için bazı düzenlemelere başvurdu. En son adım, atıştırmalık yiyecek reklamlarının televizyonda akşam 9'dan önce ve internette tamamen yasaklanması oldu.
Bu adım bugün yürürlüğe giriyor. Yine de pek çok kişi bunun da İngiltere'de her dört yetişkinden birini etkileyen obezite sorunuyla mücadelede sınırlı etkisi olacağını düşünüyor.