Tam bir canavar! Tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı
Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobilini tanıttı. İşte menzil canavarı Lightyear 0'ın özellikleri ve fiyatı.
Elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor.
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Bir yanda sektörün önde gelen isimleri içten yanmalı motorları terk ederken diğer yanda yeni girişimler ortaya çıkıyor.
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Bunlardan biri olan Lightyear, Hollanda'da düzenlediği etkinlikte Lightyear 0 isimli ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modelini tanıttı.
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Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 ile yakıt maliyeti ortadan kalkabilir.
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