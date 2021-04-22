Tam bin 500 yıllık! Adıyaman'da iş makinesi tekeri battı topraktan çıkanlar inanılmaz!
ADIYAMAN'da petrol arama aracı, 1500 yılık tarihi ortaya çıkardı. Aracın tekerinin batmasıyla toprağın altından inanılmaz şeyler çıktı. Ekipler acil kazı izni alıp hepsine el koydu.
Bu ilginç olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bölükyayla Beldesi Kangölü mahallesi Küme Evlerinin bulunduğu yerde meydana geldi. Tpic’e ait petrol arama aracı bir şahsa ait arazinin içinden geçtiği esnada çökme meydana geldi. Aracın arka tekeri çukura gömüldü.
Teker çukurdan kurtarıldığında çömlek ve iskeleti fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri durumu Müze Müdürlüğüne bildirdi.
Mezar odasında 7 iskelet
Müze Müdürlüğü, ilk yaptığı incelemenin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden acil kazı izni aldı. Kazı çalışmasına başlayan ekipler kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan (Konglomera) türde mezarda 3 arcosolium (Niş) içerisinde 7 adet iskelet buldu.
Çivi ve testi
Mezarların birisinde 1 adet su testisi ve başka bir mezarda ise çok sayıda çivi bulundu.