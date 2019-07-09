Tam 600 yıllık tarihe sahip! Hala dimdik ayakta
Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran ve Uşak’ın en eski camisi olma özelliğini taşıyan tarihi Ulu Camii, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Camide yüzyıllardan bu yanan ibadet edilmeye devam ediliyor.
Uşak kent merkezindeki tarihi Ulu Camii’nin, 14. yüzyıl ortalarında yapıldığı tahmin edilirken caminin kesim yapım tarihi ile ilgili tek somut kaynak ise camide bulunan bir kitabe.
Caminin son yapılan cemaat yerindeki, orta kapının üst kısmında bulunan kitabe binanın yapım dönemine ışık tutuyor. Kitabe caminin yapısıyla alakalı görünse de tarihçilere göre bu kitabe aslında caminin çeşmesi için yazıldığı gerçeğini ortaya çıkarıyor.
Kitabede uzmanlara göre, Arapça harflerle, 'Bu bina (çeşme), büyük padişah, Germiyan İlleri'nin beyi Süleyman Şah Oğlu Yakup Bey, Allah memleketlerini ebedi kılsın zamanında, zayıf ve Allah'ın rahmetine muhtaç, Kavşut oğlu, Hasan oğlu Muhammed tarafından 822 hicri senenin (1406-1417) Şaban ayında yapıldığı’ yazıyor.
Bu kitabeye göre yapının Germiyanoğlu II. Yâkub Bey’in ikinci saltanatı esnasında (1402-1429) Kavşid oğlu Hasan oğlu Mehmed Bey tarafından inşa edildiği kabul edilir.