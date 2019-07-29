Tam 6 bin kadınla ilişkiye girdi! Ünlü playboy son nefesini bakın nerede verdi
İTALYAN playboy Maurizio Zanfanti, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesine rağmen yaşamı boyunca yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
17 yaşından 63 yaşına kadar tam 6 bin kadınla birlikte olduğunu iddia eden İtalya'nın en tanınmış playboyu Maurizio Zanfanti, deli dolu yaşamı ve eğlence düşkünü olarak bilinirdi. Ancak Zanfanti, Miyokard enfarktüsünden 'yatakta' hayatını kaybetti. Peki kimdir bu Zanfanti?
Rimiri Romeo adıyla da anılan Maurizio Zanfanti, 1970'lerde İtalya'nın sahil kenarı şehirlerinde gece kulübü organizatörü olarak ünlendi.
Gecelerin efsanesi: Bu süreçte sonra 63 yaşına kadar 6 bin kadınla beraber olan Zanfanti, yakın arkadaşı olan Rimini Belediye Başkanı Andrea Gnassi tarafından 'Gecelerin efsanesi' olarak tanımlandı.
Bir yaz boyunca 200 kadın: Birlikte olduğu her bir kadını gerçekten çok sevdiğini dile getiren İtalyan playboyu, tek bir yaz mevsimi boyunca 200 kadın ile birlikte olduğunu iddia etmişti.