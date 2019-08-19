Tam 2 bin 700 yaşında deniyor Antalya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oldu
Yaz aylarının en kalabalık yerlerinden biri olan Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, 600 rakımlı Gedelme Yaylası'nda bulunan dev çınar ağacını ziyaret etmeye doyamıyor.
28 metrelik boyu, 4.54 metrelik çapı ve 14.26 metrelik çevre genişliğiyle ziyaretçilerini şaşkına çeviren dev çınar ağacı, MS 9'uncu yüzyıla ait Bizans Orta Çağ döneminde yapılan kalede yer alıyor. Çınar ağacının hala yeşil yapraklarını koruması da dikkat çeken özellik olarak göze çarpıyor.
Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, bu çınarın Akdeniz Bölgesi'nin en yaşlı çınarı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 20 yıl önce bunu koruma altına aldık. Kemer'imizde yerli ve yabancı turistlerin günlük turlarla sırf bu çınarı ziyaret etmek için geliyor" ifadelerine yer verdi.
Günay, sözlerine şu şekilde devam etti:
- "Bu kadar yaşayabilen ağaç yok. Kültür varlığı değerinde bizim için. Muhtarlığımız olarak ve yöre halkı olarak son derece hassasız bu konuda. Dikkat ediyoruz ağacımızı korumak için."
- "Çınarın hemen yanında bulunan Bizans dönemine ait olduğu sanılan yaklaşık 2 bin yıllık bir de Gedelme Kale'miz var. Ancak çınar daha yaşlı. Kesinlikle tarihe tanıklık etmiş bir ağaç"
Koyun besliyormuş: Her sabah erkenden eşeği ile birlikte ağacın yanına gelerek, çınarı görmeye gelen turistleri karşılayan Hatice Karakaya (87) da çocukluğunun burada geçtiğini belirterek, gençliğinde bu çınarın altında koyunlarını beslediğini söyledi.