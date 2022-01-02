Tam 16 yıldır her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor!

Emekli olana kadar bu işi yapacağını ifade eden Erbay Demir şöyle konuştu: "Bursa’da Medical Park Hastanesinde asansör görevlisi olarak çalışıyorum. Burada 16 yıldır her gün 9 saat çalışıyorum. Bu asansörle hastaları katlara çıkarıyorum. Burada her gün 2 metrekarelik alanda 9 saatim geçiyor."