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Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...

Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte adaylar...

Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)

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Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – The Power of the Dog

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

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Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...

EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

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Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...

EN İYİ KISA ANİMASYON

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

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