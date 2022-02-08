Tam 12 dalda aday gösterildi! 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte liste...
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte adaylar...
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ciarán Hinds – Belfast
Troy Kotsur – CODA
Jesse Plemons – The Power of the Dog
JK Simmons – Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ
Ala Kachuu – Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
EN İYİ KISA ANİMASYON
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper