Talihsiz kadının göğüsleri durmadan büyüyor

Lamphrai Srinuan isimli kadının derdine hekimler çare bulabilmiş değil. Son üç yıldır kontrolsüzce büyüyen göğüsleri nedeniyle yürüyemiyor dahi. Göğüslerinin ağırlığı nedeniyle omurga, omuz ve sırt ağrısı çeken zavallı kadın bu yılın başına kadar idare edebildiğini aktarıyor.

Doktorlar da çaresiz

İki ay önce eşi tarafından hastaneye kaldırılan kadının sıkıntısı karşısında doktorlar da çaresiz kalmış durumda. Yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir tümör yapısı bulunmayan göğüsler büyümeye devam ediyor.