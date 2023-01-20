Talihsiz kadın can havliyle kaçıp markete sığındı! Peşinden de geldi...

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı.