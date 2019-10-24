Taliban üyelerinin daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! Makyajlı el ele çiçekli
AFGANİSTAN'da faaliyette olan Taliban'ın bilinmeyen bir yanı gün yüzüne çıktı. Taliban üyelerinin daha önce hiçbir yerde görülmemiş fotoğrafları Londra'daki Barbican Sanat Merkezi'nde sergilenecek.
Magnum Photos çalışanı Thomas Dworzak'ın 2002 yılında Afganistan Kandahar'daki bir fotoğraf stüdyosundan aldığı Taliban üyelerinin ilginç fotoğrafları sergiye çıkacak.
Makyajlı çiçekli fotoğraflar
Söz konusu fotoğraflarda Taliban üyelerinin makyajlı, çiçeklerin önünde altın saat ve telsizlerle çekildikleri fotoğraflar dikkat çekiyor. En dikkat çekici fotoğraf ise iki Taliban üyesinin el ele verdikleri fotoğraf.
Magnum Photos çalışanı Thomas Dworzak, fotoğrafların hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Bölgede bulunan bir stüdyoya girdim ve arka tarafta çekilmiş bu kareleri gördüm.
O dönemde Taliban üyeleri kaçıyordu. Stüdyonun sahibine 'Çok mutlu görünüyorlar, bu fotoğrafları almaya gelmeyecekler.' deyip satın almayı teklif ettim. Bu tarz fotoğraflar çektiği için ona gıpta ile baktım."