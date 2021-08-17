Taliban üyeleri lunaparkta böyle eğlendi şaşırtan görüntüler

Afganistan'da kaos, dram ve kaçış sürerken yönetimi ele geçiren Taliban üyeleri, Kabil'de bir lunaparkta eğlendi. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kabil’deki bir lunaparka giren Taliban askerleri, park içerisindeki eğlenceli oyuncakları kullandı. Ellerinde silah olan Taliban mensupları çarpışan otomobillere bindi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Atlıkarıncaya bindiler

Reuters’ın kıdemli muhabiri Hamid Shalizi’nin paylaştığı videolarda Taliban mensupları çarpışan araçlara binerken Fransız medya kuruluşu Mediavenir’deki videoda ise atlıkarıncaya binerken görülüyor.

Spor salonunda egzersiz

Twitter’da paylaşılan bir diğer videoda ise Taliban askerlerinin trambolin üzerinde sıçradığı görülüyor. ABD merkezli Business Insider isimli medya kuruluşunun paylaştığı bir diğer videoda ise Taliban askerleri cumhurbaşkanlığı sarayının spor salonunda egzersiz yaparken görülüyor.